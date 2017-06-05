Месси пытается убедить ди Марию перейти в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пытается убедить полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марию перейти в каталонский клуб, сообщает Le Parisien.
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Не очень удачный сезон «Барселоны» (только победа в розыгрыше Кубка Испании) побуждает руководство
Не исключается, что испанский гранд покинет полузащитник Арда Туран, которому нужно будет найти замену.
«Барселона» проявляла интерес к футболисту сборной Аргентины ещё до того, как он в 2010 году перешёл из лиссабонской «Бенфики» в мадридский «Реал».
Контракт ди Марии с «ПСЖ» рассчитан до лета 2019 года.
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