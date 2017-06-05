Футболист «Челси» Азар сломал лодыжку и выбыл на срок до двух месяцев

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Футболист получил травму на тренировке национальной команды. По данным Sky Sports, 26-летнему игроку понадобится на восстановление от шести до восьми недель.

Сборная Бельгии 5 июня проведет товарищеский матч против команды Чехии, 9 июня бельгийцы сыграют с эстонцами в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

В прошедшем сезоне Азар стал чемпионом Англии в составе «Челси», на его счету 17 голов в 43 матчах во всех турнирах.