Паллотта: Экс-капитан «Ромы» Тотти может продолжить карьеру в MLS

Тотти 28 мая провел заключительный матч за «Рому» — против «Дженоа» в 38-м туре серии А. Форвард, являющийся воспитанником римского клуба, дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке «волков» более 700 раз и забил свыше 300 мячей. Сам футболист, на протяжении многих лет являвшийся капитаном столичной команды, заявил, что продолжит игровую карьеру.

«Если он хочет, у него есть контракт на шесть лет с нами на посту директора. Если бы я был на его месте, я бы отправился отдыхать на пляж, но, видя, какая у него репутация, я бы попытался максимально воспользоваться этим. Он может быть отличным послом “Ромы” и сделать кучу денег на контрактах со спонсорами и на разной рекламе. Пока еще не ясно, что будет делать Тотти, так как полностью он не исключает возможность продолжения своей игровой карьеры в другом месте, например, в MLS», — сказал Паллотта, которого цитирует Football Italia.