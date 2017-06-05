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5 июня 2017, 8:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Паллотта: Экс-капитан «Ромы» Тотти может продолжить карьеру в MLS

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Бывший капитан футбольного клуба «Рома» нападающий Франческо Тотти не исключает возможности продолжить игровую карьеру в MLS (высшей футбольной лиге США и Канады), заявил президент римлян Джеймс Паллотта.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Бывший капитан футбольного клуба Рома нападающий <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> не исключает возможности продолжить игровую карьеру в MLS (высшей футбольной лиге США и Канады) заявил президент римлян Джеймс <span class=error>Паллотта</span>. Увеличить
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Тотти 28 мая провел заключительный матч за «Рому» — против «Дженоа» в 38-м туре серии А. Форвард, являющийся воспитанником римского клуба, дебютировал за основную команду в 1993 году. В общей сложности Тотти, которому в сентябре исполнится 41 год, появлялся на поле в футболке «волков» более 700 раз и забил свыше 300 мячей. Сам футболист, на протяжении многих лет являвшийся капитаном столичной команды, заявил, что продолжит игровую карьеру.

«Если он хочет, у него есть контракт на шесть лет с нами на посту директора. Если бы я был на его месте, я бы отправился отдыхать на пляж, но, видя, какая у него репутация, я бы попытался максимально воспользоваться этим. Он может быть отличным послом “Ромы” и сделать кучу денег на контрактах со спонсорами и на разной рекламе. Пока еще не ясно, что будет делать Тотти, так как полностью он не исключает возможность продолжения своей игровой карьеры в другом месте, например, в MLS», — сказал Паллотта, которого цитирует Football Italia.

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