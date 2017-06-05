Футболист «Челси» Эден Азар может пропустить до четырех месяцев из-за травмы

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По информации портала, Азар получил травму в воскресенье на заключительной тренировке национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Чехии, который пройдет 5 июня в Брюсселе.

Помимо матча с чехами, «красные дьяволы» 9 июня в Таллине проведут встречу со сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Азар в минувшем сезоне провел за «Челси» 43 матча в различных турнирах и забил 17 мячей.