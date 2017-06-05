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5 июня 2017, 1:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Челси» Эден Азар может пропустить до четырех месяцев из-за травмы

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может пропустить до четырех месяцев из-за перелома лодыжки, сообщает hln.be.

Полузащитник лондонского <span class=error>Челси</span> и сборной Бельгии по футболу <span class=error>Эден</span> <span class=error>Азар</span> может пропустить до четырех месяцев <nobr>из-за </nobr>перелома лодыжки сообщает hln.be. Увеличить
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По информации портала, Азар получил травму в воскресенье на заключительной тренировке национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Чехии, который пройдет 5 июня в Брюсселе.

Помимо матча с чехами, «красные дьяволы» 9 июня в Таллине проведут встречу со сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Азар в минувшем сезоне провел за «Челси» 43 матча в различных турнирах и забил 17 мячей.

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