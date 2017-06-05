Футболист «Челси» Эден Азар может пропустить до четырех месяцев из-за травмы
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может пропустить до четырех месяцев
из-за перелома лодыжки, сообщает hln.be.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации портала, Азар получил травму в воскресенье на заключительной тренировке национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Чехии, который пройдет 5 июня в Брюсселе.
Помимо матча с чехами, «красные дьяволы» 9 июня в Таллине проведут встречу со сборной Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Азар в минувшем сезоне провел за «Челси» 43 матча в различных турнирах и забил 17 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter