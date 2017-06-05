Тотти предложен контракт на шесть лет в качестве посла «Ромы»

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Ранее Тотти завершил карьеру игрока в римской команде, но еще не решил, продолжит ли играть в другом месте.

— Если бы я был Тотти, то сейчас меня волновал бы только отдых, — цитирует SiriusXM Паллотту. — В прошлом году мы подписали контракт на сезон, и он понимал, что много играть не будет. С его репутацией и имиджа мы могли бы получить много взаимной пользы. Он может стать нашим послом. Только от него зависит, принимать ли контракт на шесть лет, чтобы войти в администрацию «Ромы».