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5 июня 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тотти предложен контракт на шесть лет в качестве посла «Ромы»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта отметил, что клуб предложил Франческо Тотти войти в администрацию.

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Ранее Тотти завершил карьеру игрока в римской команде, но еще не решил, продолжит ли играть в другом месте.

— Если бы я был Тотти, то сейчас меня волновал бы только отдых, — цитирует SiriusXM Паллотту. — В прошлом году мы подписали контракт на сезон, и он понимал, что много играть не будет. С его репутацией и имиджа мы могли бы получить много взаимной пользы. Он может стать нашим послом. Только от него зависит, принимать ли контракт на шесть лет, чтобы войти в администрацию «Ромы».

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