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4 июня 2017, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Жирона» впервые в истории вышла в Примеру

В матче 41-го тура испанской Сегунды «Жирона» на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с «Сарагосой» и за тур до окончания первенства обеспечила себе второе место, дающее право в следующем сезоне выступать в Примере.

В матче 41-го тура испанской <span class=error>Сегунды</span> <span class=error>Жирона</span> на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с Сарагосой и за тур до окончания первенства обеспечила себе второе место дающее право в следующем сезоне выступать в Примере. Увеличить
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«Жирона» на три очка опережает «Хетафе» и даже в случае итогового равенства очков будет выше за счёт дополнительных показателей.

Каталонский клуб впервые в своей истории будет выступать в высшем дивизионе испанского футбола.

Победителем Сегунды стал «Леванте», который в следующем сезоне также будет выступать в Примере. Обладатель ещё одной путёвку определится в плей-офф.
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