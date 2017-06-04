«Жирона» впервые в истории вышла в Примеру
В матче 41-го тура испанской Сегунды «Жирона» на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с «Сарагосой» и за тур до окончания первенства обеспечила себе второе место, дающее право в следующем сезоне выступать в Примере.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Жирона» на три очка опережает «Хетафе» и даже в случае итогового равенства очков будет выше за счёт дополнительных показателей.
Каталонский клуб впервые в своей истории будет выступать в высшем дивизионе испанского футбола.
Победителем Сегунды стал «Леванте», который в следующем сезоне также будет выступать в Примере. Обладатель ещё одной путёвку определится в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter