«Жирона» впервые в истории вышла в Примеру

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«Жирона» на три очка опережает «Хетафе» и даже в случае итогового равенства очков будет выше за счёт дополнительных показателей.

Каталонский клуб впервые в своей истории будет выступать в высшем дивизионе испанского футбола.