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4 июня 2017, 22:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Легия» стала чемпионом Польши

«Легия» в заключительном туре польской Экстраклассы сыграла дома вничью со счётом 0:0 с «Лехией» и завоевала чемпионский титул.

<span class=error>Легия</span> в заключительном туре польской <span class=error>Экстраклассы</span> сыграла дома вничью со счётом 0:0 с <span class=error>Лехией</span> и завоевала чемпионский титул. Увеличить
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«Легия» на два очка опередила «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию». При этом «Ягеллония» и «Лех» в последнем туре встречались друг с другом и сыграли вничью со счётом 2:2.

Команда из Варшавы стала чемпионом Польши в 12-й раз в своей истории и в четвёртый раз за последние пять сезонов.

Легия
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