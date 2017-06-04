«Легия» стала чемпионом Польши

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«Легия» на два очка опередила «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию». При этом «Ягеллония» и «Лех» в последнем туре встречались друг с другом и сыграли вничью со счётом 2:2.

Команда из Варшавы стала чемпионом Польши в 12-й раз в своей истории и в четвёртый раз за последние пять сезонов.