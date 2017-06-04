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4 июня 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Российские бизнесмены могут купить румынский клуб и пригласить Луческу

Группа российских бизнесменов намерена приобрести румынский клуб «Политехника», утверждает Digi Sport.

Группа российских бизнесменов намерена приобрести румынский клуб <span class=error>Политехника</span>. Увеличить
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На данный момент долги клуба составляют порядка трех миллионов евро. Финансовую поддержку также готов оказать бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, которого намерены пригласить в качестве наставника команды.

«Политехника» досрочно заняла первое место в группе вылета чемпионата Румынии и сохранила место в элите на следующий сезон.

Луческу не работал с румынскими клубами с 2000 года после ухода из «Рапида». «Зенит» он возглавлял в сезоне-2016/17, занял с ним третье место и был уволен. На его место пришел Роберто Манчини.
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