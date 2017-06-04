Борисовский БАТЭ обыграл «Днепр» в матче чемпионата Беларуси

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Все мячи на поле «Борисов-Арены» были забиты во втором тайме. На 55-й минуте игры Игорь Стасевич вывел хозяев вперед, через 7 минут Михаил Гордейчук сделал счет 2:0, а могилевчанин Евгений Чумак сократил разрыв.

Лидер нынешнего первенства солигорский «Шахтер» принимал у себя дома футболистов «Витебска» и выиграл 2:0. С таким же результатом минское «Динамо» в Мозыре переиграло местную «Славию», а в Бресте местные динамовцы взяли верх над новополоцким «Нафтаном».

Результаты остальных встреч: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Городея» — «Крумкачы» (Минск) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк» — 1:2, «Гомель» — «Неман» — 2:2.

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 26 очков (разница мячей — 16−5), БАТЭ — 23 (18−7), «Динамо» (Минск) — 22 (13−5), «Слуцк» — 21 (14−7),