Борисовский БАТЭ обыграл «Днепр» в матче чемпионата Беларуси
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ обыграли могилевский «Днепр» 2:1 в заключительном матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все мячи на поле «Борисов-Арены» были забиты во втором тайме. На 55-й минуте игры Игорь Стасевич вывел хозяев вперед, через 7 минут Михаил Гордейчук сделал счет 2:0, а могилевчанин Евгений Чумак сократил разрыв.
Лидер нынешнего первенства солигорский «Шахтер» принимал у себя дома футболистов «Витебска» и выиграл 2:0. С таким же результатом минское «Динамо» в Мозыре переиграло местную «Славию», а в Бресте местные динамовцы взяли верх над новополоцким «Нафтаном».
Результаты остальных встреч: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0, «Городея» — «Крумкачы» (Минск) — 1:1, «Ислочь» (Минский район) — «Слуцк» — 1:2, «Гомель» — «Неман» — 2:2.
Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 26 очков (разница мячей — 16−5), БАТЭ — 23 (18−7), «Динамо» (Минск) — 22 (13−5), «Слуцк» — 21 (14−7),
Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных Беларуси. Встречи 12-го тура пройдут
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter