Пиоли в ближайшее время возглавит «Фиорентину»

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Как информирует Quotidiano Sportivo, Стефано Пиоли достиг договоренности о расторжении контракта с «Интером». В апреле он был освобожден от занимаемой должности, но контракт при этом продолжал действовать.

Также сообщается, что в ближайшие три дня о назначении Пиоли будет объявлено официально. Контракт нынешнего тренера «фиалок» Паулу Соузы истекает 30 июня и стороны не будут его продлевать.