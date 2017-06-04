Пиоли в ближайшее время возглавит «Фиорентину»
Новым главным тренером «Фиорентины» станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.
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Как информирует Quotidiano Sportivo, Стефано Пиоли достиг договоренности о расторжении контракта с «Интером». В апреле он был освобожден от занимаемой должности, но контракт при этом продолжал действовать.
Также сообщается, что в ближайшие три дня о назначении Пиоли будет объявлено официально. Контракт нынешнего тренера «фиалок» Паулу Соузы истекает 30 июня и стороны не будут его продлевать.
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