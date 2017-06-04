Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29975737/
4 июня 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пиоли в ближайшее время возглавит «Фиорентину»

Новым главным тренером «Фиорентины» станет Стефано Пиоли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Новым главным тренером Фиорентины станет <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Пиоли</span>. Об этом сообщают итальянские СМИ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как информирует Quotidiano Sportivo, Стефано Пиоли достиг договоренности о расторжении контракта с «Интером». В апреле он был освобожден от занимаемой должности, но контракт при этом продолжал действовать.

Также сообщается, что в ближайшие три дня о назначении Пиоли будет объявлено официально. Контракт нынешнего тренера «фиалок» Паулу Соузы истекает 30 июня и стороны не будут его продлевать.

Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июня

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

Галустян жестко пошутил над футболистами на хоккейной вечеринке КХЛ (видео)