Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29975629/
4 июня 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«МЮ-2008» и сборная друзей Кэррика сыграли вничью в товарищеском матче

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» состоялся товарищеский матч между «МЮ» образца 2008 года и сборной друзей Майкла Кэррика. Игра завершилась вничью — 2:2.

На домашнем стадионе Манчестер Юнайтед <span class=error>Олд</span> Траффорд состоялся товарищеский матч между МЮ образца 2008 года и сборной друзей Майкла <span class=error>Кэррика</span>. Игра завершилась вничью — 2:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе сборной друзей Кэррика забивали Гасика Мендьета и Роби Кин. У «МЮ» отличился сам Кэррик, а также Неманья Видич.

Товарищеский матч

«Олд Траффорд» (Манчестер)

«МЮ-2008» — сборная друзей Кэррика — 2:2.

«МЮ-2008» (стартовый состав): ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

Запасные: Гари Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.

Друзья Кэррика (стартовый состав): Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

Запасные: Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.

Голы: Видич, 28, Кэррик, 82 — Мендьета, 22, Кин, 62.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июня

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

Галустян жестко пошутил над футболистами на хоккейной вечеринке КХЛ (видео)