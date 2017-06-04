«МЮ-2008» и сборная друзей Кэррика сыграли вничью в товарищеском матче
На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» состоялся товарищеский матч между «МЮ» образца 2008 года и сборной друзей Майкла Кэррика. Игра завершилась вничью — 2:2.
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В составе сборной друзей Кэррика забивали Гасика Мендьета и Роби Кин. У «МЮ» отличился сам Кэррик, а также Неманья Видич.
Товарищеский матч
«Олд Траффорд» (Манчестер)
«МЮ-2008» — сборная друзей Кэррика — 2:2.
«МЮ-2008» (стартовый состав): ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.
Запасные: Гари Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.
Друзья Кэррика (стартовый состав): Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.
Запасные: Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.
Голы: Видич, 28, Кэррик, 82 — Мендьета, 22, Кин, 62.
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