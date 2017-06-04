Жардим продлит контракт с «Монако», несмотря на предложения от «Интера» и из Китая
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что продлит контракт с футбольным клубом, несмотря на предложения от миланского «Интера» и из Китая.
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Жардим в минувшем сезоне выиграл с «Монако» чемпионат Франции, а также дошел с командой до полуфинала Лиги чемпионов. 42-летний португалец был признан лучшим тренером чемпионата Франции в сезоне-2016/17.
«В Китае были готовы сделать мосты из золота только для меня, я также получил предложение от “Интера”. Я убежден, что проект “Монако” еще не закончен. Скоро я продлю контракт, который связывает меня с клубом», — заявил Жардим, которого цитирует goal.com.
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