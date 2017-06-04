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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29975257/
4 июня 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> хочет видеть в своей команде нападающего мадридского Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Морату</span>. Об этом в своем <span class=error>твиттере</span> сообщил испанский журналист <span class=error>Гийом</span> <span class=error>Балаге</span>. Увеличить
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Сообщается, что за Морату Моуринью готов отдать голкипера Давида Де Хеа. В таком случае он также рассчитывает на доплату от «Реала» в размере 22 миллионов евро.

Ранее Мората опроверг информацию о переходе в «Милан», заявив, что хочет остаться в «Реале». В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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