Семь титулов за 12 месяцев: лучший год в карьере Криштиану Роналду

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Чуть менее года назад, 10 июля 2016 года, Роналду вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы. С тех пор он выиграл еще шесть титулов, как командных, так и индивидуальных. Он выиграл почти каждый турнир, в котором участвовал, установил несколько рекордов и часто признавался лучшим футболистом матчей и турниров.

Через месяц Роналду может добавить к этому набору кубков и призов еще и победу в Кубке конфедераций — в Россию едет самый титулованный игрок последнего времени.

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

В разные годы за сборную Португалии играли знаменитые футболисты вроде Эйсебио или Луиша Фигу, но выиграть титул она смогла только тогда, когда в ее составе появился Криштиану Роналду. 10 июля 2016 года Роналду стал чемпионом Европы.

12 декабря 2016 года Роналду получил свой четвертый «Золотой мяч», и на этот раз никакой интриги не было — португалец за сезон выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Европы, в отличие от Месси, который мог похвастаться только победой в Примере.

Криштиану Роналду принес «Реалу» второй в его истории титул клубного чемпионата мира. Разумеется, он же стал и лучшим игроком турнира, а заодно и его лучшим бомбардиром — в двух матчах португалец забил четыре гола, в том числе три в финале. Финал состоялся 18 декабря 2016 года и принес Роналду третий титул за полгода.

В начале 2017 года, 9 января, ФИФА признала Роналду лучшим футболистом мира — если France Football оценивал только тех игроков, которые выступают в Европе, то на этот раз Роналду обошел всех футболистов на планете.

«Реал» немного сбавил обороты в чемпионате Испании в конце сезона, но созданного задела хватило, чтобы впервые за пять лет занять первое место — 21 мая Роналду вместе с мадридским клубом во второй раз стал чемпионом Испании.

4 июня Роналду принес «Реалу» историческую победу в Лиге чемпионов — до этого дня ни одной команде не удавалось победить в турнире дважды подряд. Роналду сделал дубль и стал лучшим игроком турнира.

Дубль в финале позволил Роналду обойти Месси в бомбардирской гонке в Лиге чемпионов, так что 4 июня он завоевал сразу два титула — выиграл Кубок чемпионов и стал лучшим бомбардиром турнира с 12 голами. Кроме того, по ходу сезона Роналду стал первым игроком в истории, который забил в Лиге чемпионов 100 голов (больше, например, чем все игроки «Атлетико» вместе взятые за всю историю их выступления в турнире).

Титулы и турниры, которые Роналду проиграл за последние 12 месяцев.

Кубок Испании стал единственным турниром с прошлого лета, который Роналду проиграл. В четвертьфинале «Реал» проиграл «Сельте», а титул в итоге достался «Барселоне». Слабое утешение для каталонцев.

Роналду так и не стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в этом сезоне. Португалец забил «всего» 28 голов, а трофей Пичичи и Золотая бутса достались Лео Месси, который наколотил за сезон 37 голов только в Примере.