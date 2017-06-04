МЮ может заплатить за Морату 22 млн фунтов и отдать Де Хеа

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Помимо этого, источник сообщает о том, что трансферная сделка включает в себя транш в размере 22 млн евро. Альваро Мората в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах Примеры и забил 14 голов. Это второй результат в клубе, после Криштиану Роналду, который 25 раз отметился взятиями ворот.