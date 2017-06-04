МЮ может заплатить за Морату 22 млн фунтов и отдать Де Хеа
Наставник МЮ Жозе Моуринью, желает видеть в составе своего клуба форварда «Реала» Альваро Морату, ради этого он даже готов расстаться с Давидом Де Хеа, сообщает испанский инсайдер Гильем Балаге.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Помимо этого, источник сообщает о том, что трансферная сделка включает в себя транш в размере 22 млн евро. Альваро Мората в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах Примеры и забил 14 голов. Это второй результат в клубе, после Криштиану Роналду, который 25 раз отметился взятиями ворот.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter