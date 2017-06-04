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4 июня 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

МЮ может заплатить за Морату 22 млн фунтов и отдать Де Хеа

Наставник МЮ Жозе Моуринью, желает видеть в составе своего клуба форварда «Реала» Альваро Морату, ради этого он даже готов расстаться с Давидом Де Хеа, сообщает испанский инсайдер Гильем Балаге.

Наставник МЮ <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> желает видеть в составе своего клуба форварда Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Морату</span> ради этого он даже готов расстаться с Давидом Де <span class=error>Хеа</span> сообщает испанский инсайдер <span class=error>Гильем</span> <span class=error>Балаге</span>. Увеличить
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Помимо этого, источник сообщает о том, что трансферная сделка включает в себя транш в размере 22 млн евро. Альваро Мората в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах Примеры и забил 14 голов. Это второй результат в клубе, после Криштиану Роналду, который 25 раз отметился взятиями ворот.

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