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4 июня 2017, 17:12 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Коноплянка назвал тренера «Шальке» трусом

Хавбек испанской «Севильи» Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды в «Шальке», нелестно отозвался о наставнике немецкого клуба Маркусе Вайнцирле, сообщает FootballHub.

Хавбек испанской Севильи Евгений Коноплянка выступающий на правах аренды в <span class=error>Шальке</span> нелестно отозвался о наставнике немецкого клуба <span class=error>Маркусе</span> Вайнцирле сообщает FootballHub<span>.</span> Увеличить
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«Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?» Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?» Я бы задал ему еще больше вопросов. Я требовал большего объяснения, все-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер — трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге, — сказал Коноплянка.

В минувшем сезоне, Коноплянка сыграл в 17 матчах бундеслиги и отметился одним голом.

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