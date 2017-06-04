Коноплянка назвал тренера «Шальке» трусом
Хавбек испанской «Севильи» Евгений Коноплянка, выступающий на правах аренды в «Шальке», нелестно отозвался о наставнике немецкого клуба Маркусе Вайнцирле, сообщает FootballHub.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?» Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?» Я бы задал ему еще больше вопросов. Я требовал большего объяснения,
В минувшем сезоне, Коноплянка сыграл в 17 матчах бундеслиги и отметился одним голом.
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