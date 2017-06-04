Коноплянка назвал тренера «Шальке» трусом

«Я не скрываю, что хочу покинуть «Шальке». Разговаривал с генеральным директором и понял, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?» Он сказал, что мне лучше найти в следующем сезоне другую команду. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?» Я бы задал ему еще больше вопросов. Я требовал большего объяснения, все-таки он готов отпустить игрока, купленного за 15 млн. И вот сейчас он хочет со мной поговорить за минуту, до того как я уезжаю домой. Это трусость, и этот тренер — трус, я не буду этого скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге, — сказал Коноплянка.

В минувшем сезоне, Коноплянка сыграл в 17 матчах бундеслиги и отметился одним голом.