Футболисты и тренеры «Иртыша» ушли в краткосрочный отпуск

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Выходные предоставлены игрокам, не вызванным в свои сборные. Те же, кто получили приглашения, после домашнего матча против кокшетауского «Окжетпеса» (0:0) отправились в расположение своих национальных команд.



Вновь «пентакампеоны» соберутся вместе 11 июня в Павлодаре и начнут подготовку к матчу 16-го тура Премьер-Лиги.