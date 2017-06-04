Футболисты и тренеры «Иртыша» ушли в краткосрочный отпуск
Футболисты и тренеры павлодарского «Иртыша» в связи с перерывом в чемпионате Казахстана, связанным с играми национальных сборных, ушли в отпуск.
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Видимо, что-то случилось...
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Выходные предоставлены игрокам, не вызванным в свои сборные. Те же, кто получили приглашения, после домашнего матча против кокшетауского «Окжетпеса» (0:0) отправились в расположение своих национальных команд.
Вновь «пентакампеоны» соберутся вместе 11 июня в Павлодаре и начнут подготовку к матчу 16-го тура
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