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4 июня 2017, 16:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболисты и тренеры «Иртыша» ушли в краткосрочный отпуск

Футболисты и тренеры павлодарского «Иртыша» в связи с перерывом в чемпионате Казахстана, связанным с играми национальных сборных, ушли в отпуск.

Футболисты и тренеры павлодарского Иртыша в связи с перерывом в чемпионате Казахстана связанным с играми национальных сборных ушли в отпуск. Увеличить
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Выходные предоставлены игрокам, не вызванным в свои сборные. Те же, кто получили приглашения, после домашнего матча против кокшетауского «Окжетпеса» (0:0) отправились в расположение своих национальных команд.

Вновь «пентакампеоны» соберутся вместе 11 июня в Павлодаре и начнут подготовку к матчу 16-го тура Премьер-Лиги.

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