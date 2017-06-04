Юрий Габовда может вернуться в минское «Динамо»

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«Он является одним из кандидатов, но нужно смотреть, в каком он состоянии и подходит ли он под мой стиль игры. Но все в процессе разработки. Руководство клуба на связи с ним», — как передает by.tribuna.com со ссылкой на «Радио Радиус-FM», сказал Гуренко.