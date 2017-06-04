Руководство «Милана» призывает Доннарумму сделать выбор между клубом и агентом

Руководство россонери раздражено требованиями агента 18-летнего игрока Мино Райолы, информирует Football Italia со ссылкой на Corriere della sera.

Райола настаивает на включение в новое соглашение Доннаруммы нескольких пунктов о сумме отступных игрока, в случае если новый проект китайских инвесторов «Милана» не принесёт свои плоды. В частности, агент хочет, чтобы в новом контракте Доннаруммы была сумма отступных, которая составит более € 100 млн, а также гарантии, что у игрока будет возможность покинуть команду, в случае её непопадания в Лигу чемпионов.