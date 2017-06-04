СМИ: Гватемалец Трухильо признал свою вину по делу о коррупции в ФИФА

Бывший чиновник признал факт получения взяток в размере €175 тыс. от различных должностных лиц в суде Бруклина. Ранее он отрицал все обвинения в причастности к коррупции в ФИФА. Процесс по делу Трухильо, которого также обвиняют в получении взяток на сотни тыс. евро за продажу маркетинговых прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, начнется 20 сентября, бывшему функционеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.