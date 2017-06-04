СМИ: Футболист «Атлетико» Гризманн не покинет клуб этим летом

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Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Атлетико» на запрет регистрировать новых игроков в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. Таким образом, мадридский клуб не сможет покупать новых игроков в летнее трансферное окно.

«CAS наложил санкции на клуб. Я решил остаться в команде. Мы провели хороший сезон, надеюсь, мы сможет подписать несколько хороших игроков в январе. Это тяжелый момент для моего клуба, для моих партнеров, это был бы удар ниже пояса — уйти из команды сейчас», — заявил Гризманн.

Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний француз может перейти в английский «Манчестер Юнайтед». Сам футболист оценивал свои шансы на переход в МЮ как «6 из 10».

В прошедшем сезоне Гризманн провел 53 матча за «Атлетико», забив 26 мячей и отдав 12 голевых передач.