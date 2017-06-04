Зинченко: Моя цель — закрепиться «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказал мнение, что рассчитывает закрепиться в составе «горожан».
Минувший сезон украинец провел в аренде в ПСВ.
«Закрепиться в «Сити» — моя цель номер один. Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда еще сыграется, Пеп воплотит свои идеи и следующий сезон будет намного интереснее.
На установке на игру он отдается так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против «Баварии» в Мюнхене в предсезонном турнире. Установка у нас растянулась минут на 40. Но ты не устаешь, тебе интересно.
Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку, — приводит слова бывшего полузащитника «Уфы» Tribuna со ссылкой на FootballHub.
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