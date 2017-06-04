Билья перейдёт из «Лацио» в «Милан» за € 21 млн плюс бонусы

Россонери договорились о трансфере капитана римского клуба за € 21 млн плюс ещё € 4 млн в виде бонусов, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложил Билье трёхлетнее соглашение с окладом в € 2,5 млн за сезон плюс € 500 тыс. в виде бонусов. Аргентинский футболист играет в «Лацио» с 2013 года. Его контракт с римлянами действует до конца сезона-2017/18.

В минувшем сезоне Билья провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил четыре гола.