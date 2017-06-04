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4 июня 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гранада» объявила имя нового главного тренера

«Гранада» объявила имя нового главного тренера.

Им стал Хосе Луис Ольтра. Соглашение рассчитано на один год, предусматривает возможность пролонгации ещё на сезон, информирует официальный сайт испанского клуба.

48-летний Ольтра в первую очередь известен по работе с «Депортиво» и «Тенерифе». Предыдущим наставником «Гранады» был Тони Адамс, возглавивший испанскую команду 10 апреля 2017 года.

По итогам 38 туров Примеры «Гранада» набрала 20 очков и заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Сегунду.

Гранада
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Ольтра возглавил «Гранаду»

Ольтра возглавил «Гранаду»

«Гранада» на своем официальном сайте объявила о назначении Хосе Луиса Ольтры новым главным тренером команды.
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