«Гранада» объявила имя нового главного тренера
«Гранада» объявила имя нового главного тренера.
Им стал Хосе Луис Ольтра. Соглашение рассчитано на один год, предусматривает возможность пролонгации ещё на сезон, информирует официальный сайт испанского клуба.
48-летний Ольтра в первую очередь известен по работе с «Депортиво» и «Тенерифе». Предыдущим наставником «Гранады» был Тони Адамс, возглавивший испанскую команду 10 апреля 2017 года.
По итогам 38 туров Примеры «Гранада» набрала 20 очков и заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Сегунду.
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