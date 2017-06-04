«Гранада» объявила имя нового главного тренера.

Им стал Хосе Луис Ольтра. Соглашение рассчитано на один год, предусматривает возможность пролонгации ещё на сезон, информирует официальный сайт испанского клуба.

48-летний Ольтра в первую очередь известен по работе с «Депортиво» и «Тенерифе». Предыдущим наставником «Гранады» был Тони Адамс, возглавивший испанскую команду 10 апреля 2017 года.

По итогам 38 туров Примеры «Гранада» набрала 20 очков и заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Сегунду.