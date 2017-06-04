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4 июня 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Денис Лаптев признан лучшим игроком «Шахтера» в мае

По итогам голосования на официальном сайте «Шахтера» лучшим игроком клуба в мае признан нападающий Денис Лаптев. Форвард набрал 46% голосов.

По итогам голосования на официальном сайте Шахтера лучшим игроком клуба в мае признан нападающий Денис <span class=error>Лаптев</span>. Форвард набрал 46 голосов. Увеличить
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Второе место занял Алексей Янушкевич — 37,8%. На третьей позиции расположился Любан Црепуля с 3,3%. Четвертым стал Виталий Лисакович — 2,4%. Замкнул пятерку Игорь Бурко — 2,2%.

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Новости Зарубежного футбола

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

Футболисты минского «Динамо» сыграли вничью с «Шахтером» в чемпионате Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» пропустили гол на последней минуте игры 10-го тура чемпионата Беларуси и упустили победу в матче с «Шахтером», завершив матч со счетом 2:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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