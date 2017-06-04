Денис Лаптев признан лучшим игроком «Шахтера» в мае
По итогам голосования на официальном сайте «Шахтера» лучшим игроком клуба в мае признан нападающий Денис Лаптев. Форвард набрал 46% голосов.
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Второе место занял Алексей Янушкевич — 37,8%. На третьей позиции расположился Любан Црепуля с 3,3%. Четвертым стал Виталий Лисакович — 2,4%. Замкнул пятерку Игорь Бурко — 2,2%.
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