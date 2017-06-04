«Вратарь “Окжетпеса” играл, как Буффон». 5 громких цитат тура
Чемпионат Казахстана
по-прежнему удивляет.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Димитров недоволен игроками, Финонченко считает, что ему рано быть главным тренером, а Талгаев и Павлов испытывают кадровый дефицит.
Димитар Димитров, главный тренер «Иртыша»:
— Три дня назад у нас была игра, затем тяжелый перелет — спали в аэропорту почти семь часов. Нам на протяжении всего матча не везло. Были моменты, штанги, да и вратарь «Окжетпеса» играл, как Буффон. Конечно, есть ребята, действиями которых я остался недоволен. Они не проявили должного характера.
Андрей Финонченко, исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера»:
— Все получилось очень рано. У меня нет как таковой практики и опыта главного тренера. Мне еще учиться и учиться. Так получилось, что предыдущий главный тренер и руководство подали в отставку, и я встал во главе команды. Сейчас будет перерыв, будет усиление. Думаем пригласить исполнителей во все линии.
Сергей Павлов, главный тренер «Атырау»:
— Думаю, что и линия защиты, полузащиты и нападение требуют усиления. Это было и раньше, но может
Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:
— Мы наигрывали на матч один состав выставить, приехали вчера сюда, на предыгровой тренировке выбыл один игрок, утром выбыл еще один игрок, прямо перед игрой выбывает еще один игрок, и вот так у нас получилось, то, что мы не планировали. Наигрываешь один состав, а играют другие.
Куаныш Калмуратов, игрок «Атырау»:
— Эмоции не самые лучшие. Но ничего, надеюсь, извлечем из этого поражения правильный урок и дальше будет все нормально. Мы за месяц сыграли девять матчей и подустали. Нам было сложно. Еще переход с естественного поля на искусственный не мог не сказаться. Поле хорошее, но мы долго привыкали к нему. Мы постараемся взять реванш у «Астаны» в третьем круге. Тем более, у нас ожидаются усиления.
Фото ФК «Иртыш»
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter