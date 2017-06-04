«Вратарь “Окжетпеса” играл, как Буффон». 5 громких цитат тура

Димитров недоволен игроками, Финонченко считает, что ему рано быть главным тренером, а Талгаев и Павлов испытывают кадровый дефицит.

Димитар Димитров, главный тренер «Иртыша»:

— Три дня назад у нас была игра, затем тяжелый перелет — спали в аэропорту почти семь часов. Нам на протяжении всего матча не везло. Были моменты, штанги, да и вратарь «Окжетпеса» играл, как Буффон. Конечно, есть ребята, действиями которых я остался недоволен. Они не проявили должного характера.

Андрей Финонченко, исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера»:

— Все получилось очень рано. У меня нет как таковой практики и опыта главного тренера. Мне еще учиться и учиться. Так получилось, что предыдущий главный тренер и руководство подали в отставку, и я встал во главе команды. Сейчас будет перерыв, будет усиление. Думаем пригласить исполнителей во все линии.

Сергей Павлов, главный тренер «Атырау»:

— Думаю, что и линия защиты, полузащиты и нападение требуют усиления. Это было и раньше, но может кому-то показалось, что команда выигрывает и без этого, но мы каждый матч выигрывали на характере, дожимали, лучше были готовы, но по игре мы не особо превосходили соперника, поэтому все время работать только на одной самоотдаче нельзя, необходим запас прочности. А у нас его, к сожалению, пока нет.

Ваит Талгаев, главный тренер «Тараза»:

— Мы наигрывали на матч один состав выставить, приехали вчера сюда, на предыгровой тренировке выбыл один игрок, утром выбыл еще один игрок, прямо перед игрой выбывает еще один игрок, и вот так у нас получилось, то, что мы не планировали. Наигрываешь один состав, а играют другие.

Куаныш Калмуратов, игрок «Атырау»:

— Эмоции не самые лучшие. Но ничего, надеюсь, извлечем из этого поражения правильный урок и дальше будет все нормально. Мы за месяц сыграли девять матчей и подустали. Нам было сложно. Еще переход с естественного поля на искусственный не мог не сказаться. Поле хорошее, но мы долго привыкали к нему. Мы постараемся взять реванш у «Астаны» в третьем круге. Тем более, у нас ожидаются усиления.

Фото ФК «Иртыш»