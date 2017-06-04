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4 июня 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси: Энрике дал игрокам «Барселоны» мотивацию снова стать великой командой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвёл итоги работы Луиса Энрике на посту главного тренера команды.

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47-летний специалист покинул сине-гранатовых по окончании минувшего сезона, выиграв с клубом девять трофеев за три года.

«Надо признать, что его назначение мотивировало нас снова начать бороться. Как команда мы были подавлены, но после своего прихода Энрике заставил нас тренироваться и играть на высоком уровне. Он дал нам мотивацию снова стать великой командой», — приводит слова Месси Football Espana.

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