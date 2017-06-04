Месси: Энрике дал игрокам «Барселоны» мотивацию снова стать великой командой
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвёл итоги работы Луиса Энрике на посту главного тренера команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
47-летний специалист покинул
«Надо признать, что его назначение мотивировало нас снова начать бороться. Как команда мы были подавлены, но после своего прихода Энрике заставил нас тренироваться и играть на высоком уровне. Он дал нам мотивацию снова стать великой командой», — приводит слова Месси Football Espana.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter