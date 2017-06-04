Месси: Энрике дал игрокам «Барселоны» мотивацию снова стать великой командой

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47-летний специалист покинул сине-гранатовых по окончании минувшего сезона, выиграв с клубом девять трофеев за три года.

«Надо признать, что его назначение мотивировало нас снова начать бороться. Как команда мы были подавлены, но после своего прихода Энрике заставил нас тренироваться и играть на высоком уровне. Он дал нам мотивацию снова стать великой командой», — приводит слова Месси Football Espana.