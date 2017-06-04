«Монако» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Менди и хочет за него € 46 млн
«Монако» отклонил стартовое предложение «Манчестер Сити» по трансферу защитника Бенжамена Менди.
Сумма предложения, которое «горожане» сделали монегаскам, не сообщается.
По информации издания The Telegraph, «Монако» готов продать Менди, но хочет выручить за него не меньше £ 40 млн (€ 46 млн).
В минувшем сезоне 22-летний француз провёл 25 матчей в Лиге 1 и отметился пятью голевыми передачами.
Ранее «Манчестер Сити» уже купил у «Монако» португальского полузащитника Бернарду Силву за £ 43 млн (€ 49 млн).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter