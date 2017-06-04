«Монако» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Менди и хочет за него € 46 млн

Сумма предложения, которое «горожане» сделали монегаскам, не сообщается.

По информации издания The Telegraph, «Монако» готов продать Менди, но хочет выручить за него не меньше £ 40 млн (€ 46 млн).

В минувшем сезоне 22-летний француз провёл 25 матчей в Лиге 1 и отметился пятью голевыми передачами.

Ранее «Манчестер Сити» уже купил у «Монако» португальского полузащитника Бернарду Силву за £ 43 млн (€ 49 млн).