Дела хозяйские

«Тобол», скажем, так и не сумел взять верх над визитерами из Кызылорды. Конечно, на эффективности действий костанайцев в атаке сказались и достаточно непростые погодные условия, — в частности, сильный ветер, — однако, безусловно, выигрывать такие матчи команды, претендующие на медали, обязаны. Ничью с «Кайсаром» в актив «Тоболу» при всем желании не запишешь никак. Проблемы костанайской команды в велении наступательных действий заметны невооруженным глазом. В то же время кызылординцы могут быть вполне довольными этим результатом. Одно очко — это, в конце концов, куда лучше, чем ожидавшееся ничего.



Точно так же и «Иртыш» не смог на своем поле переиграть кокшетауцев. Павлодарцы немало атаковали, однако мяч в ворота гостей упорно не шел — в первую очередь, благодаря очень удачно игравшему в них Саше Стаменковичу. Сложно пока говорить, успел ли привнести Виктор Пасулько что-то в игру «Окжетпеса», но в настроенности на матчи синегорцы прибавили заметно. Иртышанам есть над чем задуматься после игры — ведь эта встреча стала уже не первым тревожным звоночком… Увлекавшиеся наступательными действиями хозяева слишком легко пропускали контратакующие выпады гостей. В свою очередь, говорить о позитивных переменах в игре «Окжетпес» на данный момент еще слишком рано.



Уверенную победу в очередном южном дерби записал на свой счет дома «Ордабасы». Еще в стартовой трети поединка с «Таразом» шымкентцы, пошедшие вперед со стартовым свистком, провели в чужие ворота два мяча, а в концовке поединка поставили эффектную точку в принципиальном матче. Необходимо отметить, что традиционная ставка таразцев на игру от обороны в этот раз совершенно не сыграла — с защитными построениями гостей игроки местной команды справлялись, визуально, без особого труда. Учитывая, что и «Тобол», и «Иртыш» в этом туре очки неожиданно потеряли, можно сказать, что крупная победа команды из Шымкента оказалась для нее невероятно своевременной.



Не имел проблем в игре с являющимся достаточно для многих в КПЛ-2017 неудобным соперником в лице «Атырау» действующий чемпион страны. Мячи в этом поединке игроками «Астаны» забивались на любой вкус — но самым эффектным стал все же первый в исполнении Жуниора Кабананги. В середине первого тайма конголезец, несмотря на свои внушительные габариты, великолепно сложился в воздухе и разяще пробил с лету под перекладину. После перерыва в воротах нефтяников побывало еще три мяча. «Астана» всего лишь в очередной раз подтвердила свой высокий класс — и реабилитировалась, хотя бы отчасти, перед собственными болельщиками за недавнюю неудачу в южной столице.



В Алматы, кстати, «Кайрат» вновь выиграл крупно — на этот раз у «Шахтера». Любопытно, что карагандинцы стали в этот игровой день КПЛ единственной приезжей дружиной, забившей хотя бы один мяч, — впрочем, вряд ли подобный факт принес горнякам много радости, ведь до этого в их собственных воротах таких побывало четыре… В целом, алматинцы продемонстрировали, что выше этого своего соперника на голову. И это при том, что не все их правильные, как это виделось со стороны, голы были засчитаны.



Вот таким получился первый июньский и слегка укороченный тур КПЛ-2017. Футбольное лето стартовало жарко.