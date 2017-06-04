Футболисты «Слуцка» поднялись на второе место в таблице чемпионата Беларуси

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Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Сначала Ринар Валеев вывел «Ислочь» вперед, а затем Александр Яцкевич и Виталий Рушницкий забили два мяча и «Слуцк» добился волевой победы.

Еще два субботних поединка завершились вничью: «Городея» — «Крумкачы» (Минск) — 1:1, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:2.

Остальные встречи 11-го тура состоятся сегодня: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск), БАТЭ (Борисов) — «Днепр» (Могилев), «Динамо» (Брест) — «Нафтан» (Новополоцк), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск».

Положение в лидирующей группе: «Шахтер» — 23 очка (10 матчей; разница мячей — 14−5), «Слуцк» — 21 (11; 14−7), БАТЭ — 20 (10; 16−6), «Динамо» (Минск) — 19 (10; 11−5).