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4 июня 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

12 футболистов «Астаны» отправились в свои сборные

После 15-го тура премьер-лиги, в котором «Астана» обыграла «Атырау» со счетом 4:0, в чемпионате наступил перерыв, связанный с играми сборных. Из состава трехкратного чемпиона Казахстана 12 игроков отправились в различные национальные команды, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Столичный клуб вернется к тренировкам 11 июня когда и начнет подготовку к матчу чемпионата против Актобе. Увеличить
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Так, защитники Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, полузащитник Серикжан Мужиков, а также нападающие Дидар Жалмукан и Роман Муртазаев отправились в Талгар, чтобы начать подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против сборной Дании, который состоится 10 июня.

Чуть ранее, а именно 7 июня у сборной Казахстана запланирован контрольный матч, соперником в нем станет молодежная сборная Казахстана, которая также собирается в Алматы. Тренерским штабом сборной до 21 года также вызваны три футболиста столичной команды — голкипер Данил Подымский, а также полузащитники Геворг Наджарян и Мади Жакипбаев.

Помимо этого в сборную Албании на матч отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Израиля вызван нападающий Аздрен Ллуллаку. Также в сборную Беларуси отправился полузащитник Иван Маевский, который будет иметь шанс провести официальную встречу против Болгарии, а также товарищеский матч против Новой Зеландии.

Ну, и в далекую страну ДР Конго отправится Жуниор Кабананга. Сборной этой африканской страны предстоит провести матч Кубка Африки против Марокко.

Пока большая часть игроков находится в расположении сборной, остальная часть получила небольшой отдых. Таким образом, «Астана» вернется к тренировочному процессу 11 июня, когда и начнет подготовку к матчу против «Актобе».

Напомним, что встреча отборочного цикла ЧМ-2018 Казахстан — Дания пройдет 10 июня в Алматы.

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