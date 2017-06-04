Игроки «Реала» получат по € 1,5 млн призовых за результаты в сезоне-2016/17

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В этом году «галактикос» выиграли Примеру, на три очка опередив «Барселону», а также одержали победу в Лиге чемпионов, в финале турнира обыграв туринский «Ювентус» (4:1).

Футбол Лига чемпионов 2016/2017 Финал, 3.06.2017, 21:45 1:4 Ювентус Реал

В предыдущем сезоне индивидуальные призовые игроков «Реала» составляли € 700 тыс. — за успех в Лиге чемпионов (в финале в серии пенальти был обыгран мадридский «Атлетико»), а также € 100 тыс. — за победу над «Барселоной» на «Ноу Камп» 2 апреля 2016 года (2:1).