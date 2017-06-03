Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29969965/
3 июня 2017, 22:23 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойлов: Нам нужно усиление состава

Главный тренер «Астаны» прокомментировал игру Премьер-Лиги с «Атырау — 4:0.

— Думаю, что мы победили заслуженно. Забили хороший гол в первом тайме, но были еще моменты, когда могли решить судьбу матча, но не реализовали свои шансы. Во втором тайме первые 10−15 минут было напряжение, пока не сумели забить второй гол. «Атырау» сегодня показали хороший футбол. У «Астаны» за 6 дней было три игры, думаю, что команда выдержала такой график. После поражения от «Кайрата» мы рады, что смогли одержать уверенную победу.

— Есть ли какие-то новости о новичках команды?
— Мы очень надеемся, что после паузы на игры сборных, у нас будет усиление. Возможно, 1−2 игрока вернем из аренды, это будет уже решать руководство, исходя из бюджета и других факторов, но усиление состава нам нужно.

— Ваш прогноз на сегодняшний финал Лиги Чемпионов?
— Выход в финал такого турнира — это плод огромной работы обеих команд. Поэтому желаю удачи обеим клубам, пусть победит тот, кто будет лучше. Главное, чтобы болельщики увидели хороший футбол.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
03 июня

Трансляции матчей 15-го тура Премьер-Лиги

Почему бой Головкин - Альварес, возможно, придется устроить в Лас-Вегасе

Альварес прокомментировал шансы на нокаут в бою с Головкиным