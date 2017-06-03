Стойлов: Нам нужно усиление состава

— Думаю, что мы победили заслуженно. Забили хороший гол в первом тайме, но были еще моменты, когда могли решить судьбу матча, но не реализовали свои шансы. Во втором тайме первые 10−15 минут было напряжение, пока не сумели забить второй гол. «Атырау» сегодня показали хороший футбол. У «Астаны» за 6 дней было три игры, думаю, что команда выдержала такой график. После поражения от «Кайрата» мы рады, что смогли одержать уверенную победу.



— Есть ли какие-то новости о новичках команды?

— Мы очень надеемся, что после паузы на игры сборных, у нас будет усиление. Возможно, 1−2 игрока вернем из аренды, это будет уже решать руководство, исходя из бюджета и других факторов, но усиление состава нам нужно.



— Ваш прогноз на сегодняшний финал Лиги Чемпионов?

— Выход в финал такого турнира — это плод огромной работы обеих команд. Поэтому желаю удачи обеим клубам, пусть победит тот, кто будет лучше. Главное, чтобы болельщики увидели хороший футбол.