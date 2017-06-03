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3 июня 2017, 18:40 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» разгромил «Шахтер» и продолжил чемпионскую гонку

В матче 15-го тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» победил карагандинский «Шахтер» — 4:1, пишет Sports.kz.

В первом тайме дубль оформил Жерар Гоу, еще один мяч провел Бауыржан Исламхан, а во втором отметился Бауыржан Турысбек, итог подвел Алессио Аллегриа.

Таким образом, «Кайрат» с 34 очками занимает вторую строчку, а карагандинцы с девятью баллами на последней.

«Кайрат» — «Шахтер» 4:1 (3:0)
Голы: Гоу 1 (1:0), Исламхан 36 (2:0), Гоу 38 (3:0), Турысбек 82 (4:0), Аллегриа 86 (4:1).

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