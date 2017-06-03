«Кайрат» разгромил «Шахтер» и продолжил чемпионскую гонку

В первом тайме дубль оформил Жерар Гоу, еще один мяч провел Бауыржан Исламхан, а во втором отметился Бауыржан Турысбек, итог подвел Алессио Аллегриа.



Таким образом, «Кайрат» с 34 очками занимает вторую строчку, а карагандинцы с девятью баллами на последней.



«Кайрат» — «Шахтер» 4:1 (3:0)

Голы: Гоу 1 (1:0), Исламхан 36 (2:0), Гоу 38 (3:0), Турысбек 82 (4:0), Аллегриа 86 (4:1).