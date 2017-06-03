Ольтра возглавил «Гранаду»

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Последним местом работы специалиста была «Кордоба», которую он покинул в ноябре 2016 года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Гранада» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании, заняв последнее место в ла лиге.