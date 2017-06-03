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3 июня 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ольтра возглавил «Гранаду»

«Гранада» на своем официальном сайте объявила о назначении Хосе Луиса Ольтры новым главным тренером команды.

Гранада на своем официальном сайте объявила о назначении Хосе <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Ольтры</span> новым главным тренером команды. Увеличить
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Последним местом работы специалиста была «Кордоба», которую он покинул в ноябре 2016 года.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Гранада» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Испании, заняв последнее место в ла лиге.

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«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»

«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду» в матче 38-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонской команды.
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