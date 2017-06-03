Жерар Гоу забил самый быстрый гол сезона
Форвард алматинского «Кайрата» Жерар Гоу забил самый быстрый гол в текущем cезоне чемпионата Казахстана по футболу сред команд
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Это произошло в матче 15-го тура в Алматы, где местный «Кайрат» принимает карагандинский «Шахтер». Гоу открыл счет, когда на секундомере было 38 секунд.
Для него ивуарийца этот гол стал 12-м в текущем сезоне. До перерыва Гоу оформил дубль и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
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