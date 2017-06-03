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3 июня 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Леганес» хочет добавить в название клуба «Мадрид», чтобы привлечь спонсоров

Клуб испанской Примеры «Леганес» рассматривает возможность изменения названия.

Клуб испанской Примеры Леганес рассматривает возможность изменения названия. Увеличить
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Руководители клуба начали консультации в связи с возможным переименованием в «Леганес Мадрид» из финансовых соображений, информирует As.

При помощи добавления города к существующему названию «Леганес» надеется повысить привлекательность на рынке и привлечь новых спонсоров. Клуб планирует изучить мнение болельщиков по этому вопросу, но даже в случае изменения названия эмблема «Леганеса» останется прежней.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Леганес» занял 17-е место.

Леганес
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