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3 июня 2017, 17:27 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» разгромил «Тараз» и удержался в первой тройке КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» одержал крупную победу над «Таразом» в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб одержал десятую победу в сезоне. Увеличить
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Встреча команд, прошедшая в Шымкенте, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Ордабасы» вышел вперед уже на пятой минуте усилиями Еркебулана Тунгышбаева. Спустя восемь минут Азат Нургалиев удвоил преимущество команды.

За четыре минуты до завершения основного времени Гогита Гоуга забил третий мяч в ворота гостей и тем самым установил окончательный счет.

После этой игры «Ордабасы», одержавший десятую победу в сезоне, набрал 32 очка и удержался в первой тройке КПЛ. На счету «Тараза» осталось 13 баллов.

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