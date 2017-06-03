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3 июня 2017, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Газпром» не рассматривает вариант с покупкой ФК «Кошице»

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов отреагировал на информацию о возможном приобретении словацкого футбольного клуба «Кошице».

<nobr>Пресс-секретарь</nobr> председателя правления <span class=error>Газпрома</span> Сергей <span class=error>Куприянов</span> отреагировал на информацию о возможном приобретении словацкого футбольного клуба <span class=error>Кошице</span>. Увеличить
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— Я тоже это читал, но не более того, — отметил Куприянов в разговоре с «Советским спортом в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее словацкие СМИ сообщали, что «Зенит» может купить «Кошице» и сделать его своим фарм-клубом.

Кошице
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