«Газпром» не рассматривает вариант с покупкой ФК «Кошице»

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— Я тоже это читал, но не более того, — отметил Куприянов в разговоре с «Советским спортом в Санкт-Петербурге».