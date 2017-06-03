«Астана» дома забила четыре безответных мяча в ворота «Атырау»

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Встреча, прошедшая на «Астана Арене», закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Начало разгрому на 22-й минуте положил Жуниор Кабананга, забивший гол-красавец ударом боковыми ножницами. Для него этот гол стал десятым в текущем сезоне.

После перерыва Срджан Граховац на 62-й минуте реализовал пенальти, а спустя четыре минуте Патрик Твумаси довел счет до крупного.

Точку в матче поставил Кабананга, оформивший на 73-й минуте дубль.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 36 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. В активе «Атырау» осталось 14 баллов.