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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29969362/
3 июня 2017, 17:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Халка и Витселя помогли их командам победить в матчах китайской Суперлиги

В матче 12-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, разгромил со счётом 4:1 «Ляонин Хувин» на своём поле.

В матче 12-го тура китайской <span class=error>Суперлиги</span> Шанхай <span class=error>СИПГ</span> который тренирует бывший наставник Зенита <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаш</nobr> разгромил со счётом 4:1 <span class=error>Ляонин</span> <span class=error>Хувин</span> на своём поле. Увеличить
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Дубль оформил экс-нападающий петербургской команды Халк. Бразилец открыл счёт на 70-й минуте, а на 81-й реализовал пенальти.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает ещё один бывший игрок «Зенита» полузащитник Аксель Витсель, в гостях одержал волевую победу над «Шаньдун Лунэн». Бельгиец сумел сравнять счёт в конце первого тайма, а во второй половине подопечные Фабио Каннаваро забили победный мяч.
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