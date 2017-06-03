Голы Халка и Витселя помогли их командам победить в матчах китайской Суперлиги

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Дубль оформил экс-нападающий петербургской команды Халк. Бразилец открыл счёт на 70-й минуте, а на 81-й реализовал пенальти.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», за который выступает ещё один бывший игрок «Зенита» полузащитник Аксель Витсель, в гостях одержал волевую победу над «Шаньдун Лунэн». Бельгиец сумел сравнять счёт в конце первого тайма, а во второй половине подопечные Фабио Каннаваро забили победный мяч.