«Тобол» нанес за матч один удар в створ ворот и сыграл вничью с «Кайсаром» в 15-м туре КПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча команд, прошедшая в Костанае, закончилась со счетом 0:0. При этом хозяева за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

После этой игры «Тобол» набрал 25 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице, опережая «Кайсар» на шесть баллов.