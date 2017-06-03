Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29968790/
3 июня 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» нанес за матч один удар в створ ворот и сыграл вничью с «Кайсаром» в 15-м туре КПЛ

Костанайский «Тобол» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Костанайцы опережают кызылординцев на шесть баллов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча команд, прошедшая в Костанае, закончилась со счетом 0:0. При этом хозяева за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот соперника.

После этой игры «Тобол» набрал 25 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице, опережая «Кайсар» на шесть баллов.

Тобол Кс
Новости Матчи Состав
Кайсар
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 июня

"Астана Арланс" одержал досрочную победу над "Бритиш Лайнхартс" в первом полуфинале WSB

Видео гола-красавца Кабананги ударом боковыми ножницами в матче "Астана" - "Атырау"

Сулейменов досрочно победил боксера "Бритиш Лайнхартс" и удвоил преимущество "Астана Арланс" в полуфинале WSB