«Тобол» нанес за матч один удар в створ ворот и сыграл вничью с «Кайсаром» в 15-м туре КПЛ
Костанайский «Тобол» сыграл вничью с кызылординским «Кайсаром» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча команд, прошедшая в Костанае, закончилась со счетом 0:0. При этом хозяева за весь матч нанесли всего один удар в створ ворот соперника.
После этой игры «Тобол» набрал 25 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице, опережая «Кайсар» на шесть баллов.