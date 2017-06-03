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3 июня 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «МЮ» не предложит Ибрагимовичу новый контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович должен искать себе новую команду.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович должен искать себе новую команду. Увеличить
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Как сообщает Daily Express, сам швед был бы не против продлить контракт с «МЮ», однако руководство английского клуба не готово предложить ему новое соглашение. В клубе не уверены, что после тяжелой травмы Ибрагимович, который имеет высокую зарплату, сможет играть на прежнем уровне.

По данным источника, швед готов рассмотреть предложения из Англии и США.

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