СМИ: «МЮ» не предложит Ибрагимовичу новый контракт
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович должен искать себе новую команду.
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Как сообщает Daily Express, сам швед был бы не против продлить контракт с «МЮ», однако руководство английского клуба не готово предложить ему новое соглашение. В клубе не уверены, что после тяжелой травмы Ибрагимович, который имеет высокую зарплату, сможет играть на прежнем уровне.
По данным источника, швед готов рассмотреть предложения из Англии и США.
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