Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Бэйлу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, мадридский клуб готов выслушать предложения по игроку, при этом клубы уже обсудили возможность трансфера 27-летнего валлийского футболиста. Сам Бэйл якобы сообщил партнёрам по команде, что «Манчестер Юнайтед» — единственный клуб, ради которого он бы покинул «Реал».

Отмечается, что, несмотря на готовность мадридцев продать Бэйла, переход игрока не обойдётся манкунианцам дёшево. Сумма потенциального трансфера может составить в районе £ 100 млн (около € 114 млн). Также «Реал» может воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и три результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.