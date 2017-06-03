Гол экс-игрока «Тотенхэма» помог «Гуанчжоу» обыграть «Яньбянь»
«Яньбань» на своем поле уступил «Гуанчжоу Эвергранд» в матче 12-го тура чемпионата Китая.
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Автором первого гола гостей стал бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Паулинью.
В турнирной таблице «Гуанчжоу» идет на первом месте, а его сегодняшний соперник — на последнем.
Чемпионат Китая
Суперлига
12-й тур
«Яньбянь» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 1:3 (1:1).
Голы: Паулинью, 32 (0:1). Юн, 43 (1:1). Гулар, 73 (1:2). Гао Лин, 88 (1:3).
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