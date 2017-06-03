В Китае построят парк развлечений имени Месси
Консорциум китайских фирм намерен построить парк развлечений, посвященный звезде «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Sky Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Более чем на 80 тысячах квадратных метров в Нанкине будет размещено около 20 аттракционов. Отмечается, что парк, который планируется открыть в начале 2019 года, будет использовать виртуальные технологии и технологии дополненной реальности для различных футбольных тренировок и демонстрации этапов карьеры Месси.
«Надеюсь предоставить детям опыт, которого у них никогда не было, и вдохновить их на занятие футболом. Надеюсь, они почувствуют, что я рядом, когда будут посещать парк», — отметил Месси.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter