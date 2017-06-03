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3 июня 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Китае построят парк развлечений имени Месси

Консорциум китайских фирм намерен построить парк развлечений, посвященный звезде «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает Sky Sports.

Консорциум китайских фирм намерен построить парк развлечений посвященный звезде Барселоны <span class=error>Лионелю</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
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Более чем на 80 тысячах квадратных метров в Нанкине будет размещено около 20 аттракционов. Отмечается, что парк, который планируется открыть в начале 2019 года, будет использовать виртуальные технологии и технологии дополненной реальности для различных футбольных тренировок и демонстрации этапов карьеры Месси.

«Надеюсь предоставить детям опыт, которого у них никогда не было, и вдохновить их на занятие футболом. Надеюсь, они почувствуют, что я рядом, когда будут посещать парк», — отметил Месси.

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