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3 июня 2017, 12:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Лондонский «Арсенал» готов заплатить €25 млн за футболиста «Барселоны» Турана

Лондонский «Арсенал» готов заплатить «Барселоне» 25 миллионов евро за турецкого футболиста каталонской команды Арда Турана, сообщает Mundo Deportivo.

Лондонский Арсенал готов заплатить Барселоне 25 миллионов евро за турецкого футболиста каталонской команды <span class=error>Арда</span> <span class=error>Турана</span> сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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По информации издания, заинтересованность в турецком полузащитнике проявляет лично главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Как отмечается, сумма в 25 млн евро видится вполне достаточной для того, чтобы «Барселона» согласилась на трансфер и отпустила футболиста, который так и не стал частью основного состава «сине-гранатовых».

Туран в завершившемся сезоне провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 мяча. Также на счету 30-летнего хавбека по 4 мяча в матчах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

В марте информацию об интересе к Турану со стороны «Арсенала» публиковало английское издание The Times, которое также отмечало, что лондонцы планируют летом заплатить за полузащитника 25 миллионов фунтов.

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