Лондонский «Арсенал» готов заплатить €25 млн за футболиста «Барселоны» Турана

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По информации издания, заинтересованность в турецком полузащитнике проявляет лично главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Как отмечается, сумма в 25 млн евро видится вполне достаточной для того, чтобы «Барселона» согласилась на трансфер и отпустила футболиста, который так и не стал частью основного состава «сине-гранатовых».

Туран в завершившемся сезоне провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 мяча. Также на счету 30-летнего хавбека по 4 мяча в матчах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

В марте информацию об интересе к Турану со стороны «Арсенала» публиковало английское издание The Times, которое также отмечало, что лондонцы планируют летом заплатить за полузащитника 25 миллионов фунтов.