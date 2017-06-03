«Фиорентина» начала переговоры с «Дженоа» о приобретении сына Диего Симеоне
Форвард «Дженоа» Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Sky Sport Italia.
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По информации издания, «фиалки» начали переговоры с генуэзским клубом о годичной аренде 21-летнего нападающего с последующем правом выкупа за € 15 млн.
Джованни Симеоне перешёл в «Дженоа» из аргентинского «Ривер Плейта» летом 2016 года за € 5 млн. В минувшем сезоне чемпионата Италии он сумел закрепиться в основном составе команды, проведя 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.
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