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3 июня 2017, 11:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фиорентина» начала переговоры с «Дженоа» о приобретении сына Диего Симеоне

Форвард «Дженоа» Джованни Симеоне, сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает Sky Sport Italia.

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По информации издания, «фиалки» начали переговоры с генуэзским клубом о годичной аренде 21-летнего нападающего с последующем правом выкупа за € 15 млн.

Джованни Симеоне перешёл в «Дженоа» из аргентинского «Ривер Плейта» летом 2016 года за € 5 млн. В минувшем сезоне чемпионата Италии он сумел закрепиться в основном составе команды, проведя 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

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