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3 июня 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Доннарумма не подписал новый контракт с «Миланом» из-за отступных

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт, так как его агент Мино Райола хочет, чтобы в новое соглашение были включены несколько пунктов.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт так как его агент <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> хочет чтобы в новое соглашение были включены несколько пунктов. Увеличить
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По информации Corriere della Sera, представитель 18-летнего итальянца требует от руководства клуба, чтобы у игрока был шанс покинуть команду, если проект под руководством новых китайских владельцев клуба не принесет плоды.

В частности отмечается, что Райола хочет прописать в контракте пункт, согласно которому вратарь сможет запросить продать его, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Доннарумма, имеющий действующее соглашение с россонери до 2018 года, в минувшем сезоне сыграл в 41 матче и пропустил 49 мячей.

Напомним, последнее на данный момент предложение «Милана» включает заработную плату в размере 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

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