Три футболиста «Ордабасы» могут пополнить «Окжетпес»
Сразу три футболиста «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить «Окжетпес», сообщает KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Двое из них — Алибек Булешев (52 матча, 14 мячей) и Санат Жумаханов (16 матчей, 1 мяч), — ранее уже защищали цвета синегорцев. Кроме того, игроком «Окжетпеса» может стать защитник Мухтар Мухтаров.
Ранее стало изветстно о возможном переходе из «Ордабасы» в «Окжетпес» Талгата Адырбекова, Бакдаулета Кожабаева, Ярослава Бондаренко и Алмата Бекбаева.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter