Три футболиста «Ордабасы» могут пополнить «Окжетпес»

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Двое из них — Алибек Булешев (52 матча, 14 мячей) и Санат Жумаханов (16 матчей, 1 мяч), — ранее уже защищали цвета синегорцев. Кроме того, игроком «Окжетпеса» может стать защитник Мухтар Мухтаров.

Ранее стало изветстно о возможном переходе из «Ордабасы» в «Окжетпес» Талгата Адырбекова, Бакдаулета Кожабаева, Ярослава Бондаренко и Алмата Бекбаева.