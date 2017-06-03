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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29966418/
3 июня 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Три футболиста «Ордабасы» могут пополнить «Окжетпес»

Сразу три футболиста «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить «Окжетпес», сообщает KazFootball.kz.

Двое из них уже защищали цвета синегорцев. Увеличить
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Двое из них — Алибек Булешев (52 матча, 14 мячей) и Санат Жумаханов (16 матчей, 1 мяч), — ранее уже защищали цвета синегорцев. Кроме того, игроком «Окжетпеса» может стать защитник Мухтар Мухтаров.

Ранее стало изветстно о возможном переходе из «Ордабасы» в «Окжетпес» Талгата Адырбекова, Бакдаулета Кожабаева, Ярослава Бондаренко и Алмата Бекбаева.
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